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Путин заявил о важности обеспечения государства кадрами

Путин назвал обеспечение государства кадрами важнейшей задачей дня

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал обеспечение государства кадрами важнейшей задачей дня. С этими словами он обратился к участникам программы «Время героев», передает ТАСС.

«Почти никогда не было у России совсем уж благостных времен. <..> И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали внутреннее решение служить Отечеству, защищать его», — заявил он.

25 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров.

25 апреля сообщалось, что Министерство здравоохранения России пока не смогло добиться полного обеспечения медицинских организаций страны квалифицированными кадрами.

До этого отмечалось, что на рынке труда в России сегодня наблюдается острый дефицит кадров по отдельным специальностям. Наиболее сильно работодатели нуждаются в управленцах, производственниках и рабочих.

Ранее Путин прибыл в «Сенеж» для общения с участниками программы «Время Героев».

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