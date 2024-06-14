В Италии заявили о недопустимости использования ядерного оружия на Украине

Страны G7 заявили о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом говорится в поступившем в РИА Новости финальном заявлении саммита G7 в Италии.

«Любое применение Россией ядерного оружия в контексте агрессии против Украины было бы недопустимым», — говорится в документе.

Страны G7 также осудили размещение ядерного оружия в Белоруссии.

До этого представители стран G7 потребовали от РФ компенсировать Украине ущерб в размере $486 млрд.

Почти полтриллиона долларов понадобится на восстановление Украины после боевых действий по оценке Всемирного банка. В заявлении G7 говорится, что страны клуба готовы предоставить Украине кредит на сумму $50 млрд, выплаты по которому будут осуществляться из доходов по замороженным активам РФ.

На саммите также обсуждалось ужесточение контроля над потолком цен на российскую нефть.

Ранее в США назвали саммит G7 собранием ослабленных лидеров.