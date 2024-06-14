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Театр Сергея Безрукова стал федеральным

Губернский театр Сергея Безрукова перешел в ведение Минкульта

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Губернский театр под художественным руководством актера и режиссера Сергея Безрукова перешел из региональной собственности в федеральную. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на соответствующее распоряжение главы правительства Михаила Мишустина.

Центр развития театрального искусства «Московский Губернский драматический театр» перешел в ведение министерства культуры РФ — ведомство теперь значится его учредителем.

Безруков назвал переход в федеральный статус важнейшим событием, поскольку смена статуса предполагает новую театральную экономику и возможность реализовывать принципиально новые проекты. Безруков признал, что после этого ответственность театра также возрастает.

МГТ был основан в 2014 году путем слияния Московского областного драматического театра им. А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра, каждый из которых просуществовал по семьдесят лет.

Из 619 российский театров в 2019 году только 24 пребывали в федеральном подчинении.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее Юлия Савичева ответила на сообщения о разводе.

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