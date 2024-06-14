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Мужчина распылил перцовый баллончик в полицейского в Москве

В Москве мужчина распылил перцовый баллончик в полицейского

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Москве мужчина распылил в полицейского перцовый баллончик и применил к нему силу. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел 12 июня в квартире на улице Новокосинской. Находившийся там мужчина отказался выполнять законные требования полицейского, а затем распылил в него перцовый баллончик. После этого злоумышленник применил к стражу порядка насилие.

Агрессора задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сообщается, что с фигурантом проведены следственные действия. В ближайшее время ему планируют избрать меру пресечения.

«Следователями столичного СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательственной базы», — сообщили в ГСУ СК России по столице.

Ранее пенсионерка напала на приставов и полицейских с перцовым баллончиком.

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