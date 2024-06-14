Хилькевич объяснила, почему сменит дочери имя на свое

Актриса Анна Хилькевич на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ 2024 объяснила, почему сменит имя дочери Маше практически на свое. Об этом она побеседовала с порталом «Страсти».

Беременная звезда сериала «Универ» посоветовалась с мужем и решила, что дочь стоило назвать Анной-Марией.

«Это так красиво, нам это очень нравится, у нас в семье все на букву «А». И она себя маленькая называла Аней», — признается она.

Хилькевич отметила, что начнет процедуру смены имени в ближайшие дни. При этом для семьи девочка останется Машенькой, а в документе будет Анной-Марией.

Актриса отметила, что ребенок еще не ходит в школу, поэтому перемена имени, включающая в себя визиты в органы опеки и другие инстанции, должна пройти легко.

Маша после слов мамы о смене имени призналась, что хочет быть Александрой.

Хилькевич и бизнесмен Артур Волков сыграли свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году Анна Хилькевич родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь Маша.

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