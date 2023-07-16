Турецкий эксперт считает, что Западу не требуется зерно с Украины

Продление зерновой сделки могло быть стать сюрпризом, учитывая оправданные претензии со стороны России к ее выполнению и тот факт, что страны Запада больше не нуждаются в украинском зерне, допустил турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Об этом сообщает РИА Новости.

Сезер обратил внимание, что перед этим РФ согласилась продлить сделку только на два месяца, а не на четыре. Причиной стали накопившиеся на тот момент претензии.

«Равнодушие Запада в отношении сделки можно объяснить так: Запад больше не заинтересован в украинском зерне, более того, многие европейские страны ввели запреты в отношении украинского зерна и сельхозпродукции», — подчеркнул экс-торгпред Турции.

По словам Сезара, можно говорить, что Запад не проявляет к зерну с Украины.

«В этой связи вполне можно понять Россию, если она не продлевает сделку. На мой взгляд, РФ будет права», — добавил эксперт.

До этого в ООН признали, что бедные страны получили минимум продукции в рамках зерновой сделки.

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