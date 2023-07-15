«Газпром» сообщил о штатной подаче газа в Европу через Украину

«Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в штатном объеме — 39,5 млн кубометров в сутки, сообщил представитель российской госкорпорации. Об этом пишет ТАСС.

Топливо идет через газоизмерительную станцию «Суджа» , заявка на его прокачку через ГИС «Сохрановка» отклонена, сказал представитель «Газпрома». В пятницу объем транзита российского топлива через «Суджу» составил 42,3 млн кубометров.

Транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» был прекращен 11 мая 2022 года из-за форс-мажорных обстоятельств. «Оператор ГТС Украины» днем ранее сообщил, что компания якобы не может контролировать пограничную компрессорную станцию «Новопсков», которая расположена в Луганской народной республике. Поэтому все поступающие заявки будут отклоняться, а приема газа не будет, уточнили в организации.

5 июля директор центра экономики отраслей ТЭК фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян заявил, что «Газпром» получает выручку в размере примерно $4–5 млрд ежегодно за поставки порядка 10–15 млрд кубометров газа через Украину в Европу, учитывая текущие цены. Украинский маршрут, наряду с «Турецким потоком», является одним из двух основных путей поставок российского газа в Европу.

В пятницу цены на газ в Европе на лондонской бирже ICE завершили торги у отметки $291,5 за тысячу кубометров. За день показатель упал на 4%. Цены на газ в Европе уменьшались с конца 2022 года, пока 25 мая впервые за два года не упали ниже $300 за тысячу кубометров. Это в 13 раз меньше рекордных уровней весны прошлого года.

Ранее Европе предрекли рост цен на газ этой зимой.