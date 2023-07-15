Лавров в Пхукете поднял вопрос использования карт «Мир» на территории Таиланда

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Таиланда Дон Праматвинай обсудили возможность использования карт платежной системы «Мир» на территории королевства. Об этом пишет ТАСС.

Лавров сообщил об обсуждении соответствующего вопроса в ходе выступления на открытии генконсульства России в Пхукете.

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина в начале июля заявила, что до конца года национальная система платежей «Мир» выйдет в пять-шесть новых стран. Сейчас нацкарты работают в Турции. По словам Бакиной, до конца лета ими можно будет расплатиться в любом терминале на Кубе.

Карты «Мир» также можно использовать в Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане и Вьетнаме. В этих государствах работают банки-партнеры национальной платежной системы, поэтому в их банкоматах можно снять наличные, а в кассовых аппаратах — оплатить покупку.

Бакина отметила, что некоторые государства опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. В сентябре Минфин США пригрозил рестрикциями тем, кто помогает использовать карты «Мир» за пределами России. После этого турецкие и казахстанские банки на время отказались обслуживать карты «Мир».

Ранее политолог из Казахстана поддержал решение разрешить местным банкам обслуживать карты «Мир».