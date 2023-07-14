Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экспорт китайского дизеля начал расти из-за снижения спроса внутри страны

Bloomberg: поставки дизеля из Китая резко выросли на фоне снижения спроса внутри страны

close
100%
Depositphotos

Китайский экспорт дизельного топлива стремительно растет из-за того, что потребление данного вида топлива внутри страны стало снижаться. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Данные от Vortexa показывают, что в период с 1 по 11 июля ежедневные поставки дизеля составляли более 300 тыс. баррелей. Это самый высокий показатель экспорта за последние четыре месяца. По мнению Bloomberg, такой рост экспорта обусловлен снижением спроса на дизельное топливо внутри Китая.

Однако специалисты посчитали, что такое утверждение выглядит малореалистично, так как китайская экономика начала восстанавливаться, поэтому спрос на все виды топлива только стал расти. Вполне вероятно, китайские нефтеперерабатывающие заводы желают заработать, так как при экспорте дизельного топлива они зарабатывают в среднем на 280 юаней ($39) больше на каждой тонне.

Аналитики посчитали, что у Китая есть потенциал для увеличения поставок дизельного топлива в 2023 году. Так, по предварительным прогнозам, избыток данного топлива в Китае составит примерно 750-800 тыс. баррелей ежедневно в течение оставшейся части года.

21 июня ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщил, что с января по май текущего года объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай выросли на 66,8%. Этот показатель достиг отметки 3,03 млн тонн.

Ранее Китаю предрекли утрату статуса мирового лидера по потреблению нефти.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях