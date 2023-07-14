Экспорт китайского дизеля начал расти из-за снижения спроса внутри страны

Китайский экспорт дизельного топлива стремительно растет из-за того, что потребление данного вида топлива внутри страны стало снижаться. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Данные от Vortexa показывают, что в период с 1 по 11 июля ежедневные поставки дизеля составляли более 300 тыс. баррелей. Это самый высокий показатель экспорта за последние четыре месяца. По мнению Bloomberg, такой рост экспорта обусловлен снижением спроса на дизельное топливо внутри Китая.

Однако специалисты посчитали, что такое утверждение выглядит малореалистично, так как китайская экономика начала восстанавливаться, поэтому спрос на все виды топлива только стал расти. Вполне вероятно, китайские нефтеперерабатывающие заводы желают заработать, так как при экспорте дизельного топлива они зарабатывают в среднем на 280 юаней ($39) больше на каждой тонне.

Аналитики посчитали, что у Китая есть потенциал для увеличения поставок дизельного топлива в 2023 году. Так, по предварительным прогнозам, избыток данного топлива в Китае составит примерно 750-800 тыс. баррелей ежедневно в течение оставшейся части года.

21 июня ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщил, что с января по май текущего года объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай выросли на 66,8%. Этот показатель достиг отметки 3,03 млн тонн.

Ранее Китаю предрекли утрату статуса мирового лидера по потреблению нефти.