Германии предрекли большие сложности в достижении климатической нейтральности

Германия может не достичь климатической нейтральности к 2045 году, так как принимает для этого очень мало действий. Об этом пишет газета Spiegel, ссылаясь на черновик отчета экспертной группы при министерстве окружающей среды.

«Цель достичь нетто-нулевой эмиссии парниковых газов до 2045 года в обоих рассмотренных сценариях явно невозможна», — отметили в отчете.

В сообщении указали, что объем выброса вредных веществ в окружающую среду будет в лучшем случае на уроне 160 млн тонн в год. При этом даже в 2050 году объем вредных выбросов все равно будет превышать 100 млн тонн в год. По итогам 2022 года выбросы парниковых газов в Германии составили 745 млн тонн.

В конце июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инвесторы по всему миру должны в большей степени финансировать борьбу с глобальным изменением климата. В настоящее время уровень поддержки мировой программы в этой отрасли оставляет желать лучшего.

Ранее сообщалось, что ФРГ выдаст многомиллиардные субсидии своим заводам для достижения углеродной нейтральности.