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В России пенсионеров и ветеранов могут освободить от налога на доходы от вкладов

Депутаты Госдумы предложили освободить пенсионеров и ветеранов от налога на доходы от вкладов

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Нина Останина предлагают навсегда освободить в России от налогообложения доходы пенсионеров, ветеранов и их семей в виде процентов, полученных по вкладам в банках. Соответствующее письмо они направили на имя председателя правительства Михаила Мишустина, передает РИА Новости.

Парламентарии также напомнили, что полученные в 2021 и 2022 годах такого вида доходы были освобождены от налогообложения, но мера была временной. Она стала положительным примером налоговой поддержки россиян, говорится в письме.

«Видится, что в условиях роста цен и падения доходов граждан вышеназванная мера не утратила актуальность и требует своего расширения», — обратились к премьер-министру депутаты.

Также на этой неделе агентство РБК сообщало, что правительство России планирует освободить россиян от НДФЛ (13%) при покупке акций или долей в отечественной компании у нерезидента. Речь идет о случаях, когда продавец прощает образовавшийся долг покупателю.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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