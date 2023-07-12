Ущерб от хакерских атак на криптосервисы в мире резко упал

Размер ущерба от хакерских атак на криптосервисы в мире за январь-июнь составил $600 млн, сократившись в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса безопасности криптоактивов ШАРД.

В нем говорится, что снижение ущерба от хакерских атак на криптосервисы произошло при прежнем количестве нападений мошенников. Возможно, индустрия и инвесторы еще не оправились от крупных мошенничеств с проектами FTX и Luna, которые входили в пятерку по объему торгов и десятку по рыночной капитализации соответственно, предположили в ШАР. Такие события значительно подорвали веру в надежность криптовалют, отмечается в документе.

Схемы криптомошенников стало не так трудно отслеживать и пресекать, все активнее идет сотрудничество с правоохранительными органами, объяснил директор по стратегическому развитию «КоинКит» Станислав Рождественский. Ужесточаются политики KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег), добавил он, уточнив, что это затрудняет вывод денег злоумышлнниками.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский допустил, что пик криптомошенничества пройден. Он уточнил, что в прошлые годы объем хищений злоумышленниками рос. Например, за первые шесть месяцев 2021 года показатель увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до $1,5 млрд. Доля России составила 2-3%, сказал Тараповский.

Бывший американо-ливанский биржевой трейдер, автор «Черного лебедя» Нассим Николас Талеб на конференции Bloomberg Invest в июне подверг критике индустрию криптовалют, заявив, что первая из них — биткоин — не является спасением для людей и даже не может служить способом для отмывания денег.

Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты, не имеющей физического воплощения и единого центра, который бы ее контролировал. Работает в так называемом «блокчейне» или цепочке блоков с информацией. В отличие от серверов, которые обычно находятся в одном месте, в блокчейне данные хранятся на компьютерах в разных уголках света. Единицей учета криптовалюты является «коин» или «токен», в зависимости от типа электронных денег.

Ранее было названо «дно» биткоина.