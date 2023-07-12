Минфин России сообщил об отработке задач по «мобилизации ресурсов»

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что для исполнения бюджета страны в 2023 году нет рисков, но на ближайшие три года правительство готовится к «мобилизации ресурсов», передает ТАСС.

Доходы бюджета России в 2023 году запланировали на уровне 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), расходы — 29,056 трлн руб.

В текущем году Россия выйдет на плановые задачи, поэтому «каких-то особых рисков» исполнения всех обязательств у страны нет, рассказал Силуанов и отметил, что все первоочередные обязательства будут выполнены, а деньги на новые задачи — найдены.

«А по следующей трехлетке — мы сейчас как раз с правительством отрабатываем, вместе с нашими коллегами по правительству, задачи по мобилизации ресурсов. Как обычно бюджетный процесс всегда идет», — сказал глава Минфина.

Ранее Силуанов допустил небольшие отклонения дефицита бюджета России от плана в 2023 году в обе стороны.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.