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Минфин России сообщил об отработке задач по «мобилизации ресурсов»

Глава Минфина Силуанов заявил о подготовке к «мобилизации ресурсов» в ближайшие три года

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что для исполнения бюджета страны в 2023 году нет рисков, но на ближайшие три года правительство готовится к «мобилизации ресурсов», передает ТАСС.

Доходы бюджета России в 2023 году запланировали на уровне 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), расходы — 29,056 трлн руб.

В текущем году Россия выйдет на плановые задачи, поэтому «каких-то особых рисков» исполнения всех обязательств у страны нет, рассказал Силуанов и отметил, что все первоочередные обязательства будут выполнены, а деньги на новые задачи — найдены.

«А по следующей трехлетке — мы сейчас как раз с правительством отрабатываем, вместе с нашими коллегами по правительству, задачи по мобилизации ресурсов. Как обычно бюджетный процесс всегда идет», — сказал глава Минфина.

Ранее Силуанов допустил небольшие отклонения дефицита бюджета России от плана в 2023 году в обе стороны.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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