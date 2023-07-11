Нефть марки Brent заметно подорожала

Цена фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE поднялась до $79 за баррель впервые со 2 мая. Об этом сообщает «Прайм».

К 17:14 мск показатель рос на 1,56%. К 17:51 мск котировки Brent немного ускорили рост, фиксируясь на отметке $79,05 (плюс 1,62%).

По информации агентства, динамика котировок связана с позитивными данными из Китая.

«Ранее Центробанк страны продлил программу поддержки сектора недвижимости. Более оптимистичные ожидания по экономике Китая позитивны для прогнозов нефтяного спроса, поскольку КНР является одним из крупнейших импортеров нефти в мире. Инвесторы также ожидают важные статистические данные, которые будут опубликованы в среду», — говорится в публикации.

В этот день Министерство труда США опубликует показатель инфляции в стране. По ожиданиям аналитиков, потребительские цены в Штатах выросли на 3,1% в годовом выражении в июне. В мае показатель увеличился на 4%. Позднее выйдет еженедельная статистика по запасам нефти в США. Согласно прогнозам, за неделю по 7 июля коммерческие запасы выросли на 0,2 миллиона баррелей после трех недель снижения подряд, пишет «Прайм».

В начале мая нефть Brent торговалась выше $79 за баррель, в июне не поднималась выше $77 с небольшим.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.