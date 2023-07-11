Ремонт квартиры во втором полугодии обойдется существенно дороже

Средняя себестоимость ремонта квартиры в России во второй половине этого года вырастет на 10-15% из-за подорожания стройматериалов при текущих темпах ввода жилья. Такой прогноз газете «Коммерсантъ» дал глава консалтинговой группы Infoline Иван Федяков.

Он пояснил, что материалы дорожают на фоне роста транспортных издержек, проблем с поставками из-за рубежа и низкими складскими запасами. Российские стройматериалы тоже выросли в цене, заметнее всего — лакокрасочные материалы (прибавили 49,2% за полгода). Также, по словам Федякова, ввод жилья в стране сохраняется на высоком уровне, а производители стройматериалов не готовы к расширению мощностей. За январь-июнь 2023 года было введено 49,5 млн кв. м жилья (в прошлом году за тот же период — 50,3 млн), следует из публикации.

По данным Infoline, средняя стоимость материалов для ремонта квартир в стране по итогам первой половины этого года достигла 8,7 тыс. руб., и это уже на 10,6% больше показателей конца 2022 года и на 3,8% — его первой половины. Аналитики уточнили, что стоимость ремонта начала расти после снижения во втором полугодии прошлого года.

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