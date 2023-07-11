Названа сумма, которую нужно откладывать каждый месяц, чтобы хорошо накопить

Можно накопить значительную сумму, откладывая по 10 тыс. руб. каждый месяц, рассказал «Ленте.ру» инвестиционный консультант ВТБ «Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин. По его словам, для этого нужно помнить о периодичности формирования сбережений и пользоваться различными финансовыми инструментами.

«Стоит помнить про теорию сложного процента, а также про преимущества некоторых финансовых инструментов, например, индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые позволяют получать дополнительный доход в виде налогового вычета», — отметил он.

Мурлейкин привел пример: инвестор вносит на ИИС 100 тыс. как стартовый капитал, а со следующего месяца в течение трех лет ежемесячно пополняет счет на 10% от доходов, то есть на 10 тыс. руб. По подсчетам финансиста, после вычета налогов доход инвестора за три года использования ИИС составит 85,5 тыс. руб.

На ИИС можно хранить деньги, покупать и продавать ценные бумаги, обменивать валюту. ИИС различаются по типам налоговых льгот. По ИИС первого типа можно получить налоговый вычет на сумму пополнения ИИС (не более 52 тыс. руб. в год). Или же инвестор по счетам второго типа не платит налог 13% от прибыли при торговле ценными бумагами.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.