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Названа сумма, которую нужно откладывать каждый месяц, чтобы хорошо накопить

Финансист Мурлейкин посоветовал откладывать 10 тыс. рублей в месяц, чтобы хорошо накопить

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Можно накопить значительную сумму, откладывая по 10 тыс. руб. каждый месяц, рассказал «Ленте.ру» инвестиционный консультант ВТБ «Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин. По его словам, для этого нужно помнить о периодичности формирования сбережений и пользоваться различными финансовыми инструментами.

«Стоит помнить про теорию сложного процента, а также про преимущества некоторых финансовых инструментов, например, индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые позволяют получать дополнительный доход в виде налогового вычета», — отметил он.

Мурлейкин привел пример: инвестор вносит на ИИС 100 тыс. как стартовый капитал, а со следующего месяца в течение трех лет ежемесячно пополняет счет на 10% от доходов, то есть на 10 тыс. руб. По подсчетам финансиста, после вычета налогов доход инвестора за три года использования ИИС составит 85,5 тыс. руб.

На ИИС можно хранить деньги, покупать и продавать ценные бумаги, обменивать валюту. ИИС различаются по типам налоговых льгот. По ИИС первого типа можно получить налоговый вычет на сумму пополнения ИИС (не более 52 тыс. руб. в год). Или же инвестор по счетам второго типа не платит налог 13% от прибыли при торговле ценными бумагами.

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