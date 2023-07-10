Поставки украинского зерна в Польшу многократно выросли

Импорт украинского зерна в Польшу в период с января по апрель 2023 года подскочил в 600 раз. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

В первые месяцы 2023 года в Польшу въехало в 600 раз больше украинской пшеницы, чем годом ранее. Кроме того, в 2022 году по сравнению с 2021 годом объем ввозимого в республику зерна из Украины вырос в три раза: с 1,1 миллиона тонн до 3,3 миллиона тонн, сообщает издание.

По данным газеты, из-за того, что поток украинского зерна в Польшу резко вырос, это спровоцировало массу недовольств со стороны местных фермеров. Позже Еврокомиссия (ЕК) постановила, что зерно с Украины может проходить через польскую территорию только транзитом. Кроме того, был введен запрет на ввоз зерна в Польшу, Венгрию, Болгарию, Румынию и Словакию до 15 сентября.

В конце апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что Варшава намерена продлить запрет на ввоз украинского зерна до конца этого года. Министр подчеркнул, что запрет на импорт определенных украинских товаров, в том числе и зерна, будет сохраняться до конца года, если только ЕС не примет новых решений на европейском уровне.

Ранее в Европарламенте обвинили Польшу, Венгрию и Словакию в помощи РФ из-за украинского зерна.