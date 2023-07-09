Стало известно о восстановлении рынка коммерческой недвижимости в России

Рынок коммерческой недвижимости в России восстанавливается в условиях стабилизации покупательского трафика, и даже несмотря на высокий уровень вакантности в крупных объектах. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) и участников рынка.

Показатель Mall Index в Москве в период с 26 июня по 2 июля оказался на 2% ниже значения за аналогичный период прошлого года, в Санкт-Петербурге — сопоставимым. Разрыв с докризисным 2019 годом составил 26% и 25% соответственно. При этом активность потребителей начала возрастать. С учетом отрицательных факторов, которые оказывают давление на экономику России, такую тенденцию можно считать положительной.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что показатели вакантности помещений в двух столицах по сравнению с концом 2022 года немного сократились. С учетом того, что рынок постепенно адаптируется, и на него выходят бренды из дружественных стран, можно ожидать положительной динамики в ближайшее время. Кроме того, к концу года вакантность в Москв6е может уменьшиться с 14,2% до 13%, а в Санкт-Петербурге с 9,1% до 6%.

Аналитики посчитали, что в сегменте стрит-ретейла пустуют около 10% помещений. Однако распределение пустующих помещений по рынку идет неравномерно. При этом особых изменений на рынке в третьем квартале не будет. Кроме того, рынок особо не развивается на фоне дефицита качественного предложения и отсутствия ввода новых объектов.

7 апреля «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Focus Technologies писал, что посещаемость торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга в конце марта увеличилась на 4-6% после длительного периода спада.

Ранее сообщалось, что объем вложений в коммерческую недвижимость России по итогам 2022 года достиг исторического рекорда в размере 487,2 млрд рублей.