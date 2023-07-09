Цены на новостройки в Новой Москве снизились с начала года

За первые шесть месяцев 2023 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке Новой Москвы снизилась на 2,1%, достигнув отметки в 226,6 тыс. рублей. Об этом газете «Известия» заявили аналитики «Бон Тон».

Эксперты посчитали, что за июнь средняя цена квадратного метра на первичном рынке в Новомосковском административном округе (НАО) составила 231 тыс. рублей, что на 1,9% ниже значения в начале года. В Троицком административном округе (ТАО) – 125 тыс. рублей за 1 кв. м, что на 3% ниже показателя в январе 2023 года.

Специалисты добавили, что средняя стоимость квартиры в НАО составила 10,8 млн рублей, что на 5% ниже значений января. В ТАО же квартира в новостройке в среднем обойдется в 8,2 млн рублей. За полгода показатель вырос на 0,8%.

В «Бон Тон» уточнили, что наибольшая средняя цена квартиры в НАО наблюдается в поселении Внуковское – 12,8 млн рублей.

19 июня аналитики агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate сообщили, что квадратный метр элитного жиля на рынке новостроек Москвы за год подешевел на 2%, а в мае 2023 года сократился на 0,1%, до 1,45 млн рублей. Наивысшей отметки цена 1 кв. м за прошедший год достигла в прошлом октябре (1,62 млн руб.).

Ранее сообщалось, что новостройки в России могут серьезно подешеветь.