Доллару предсказали рост до 120 рублей к концу года

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард утверждает, что доллар может вырасти до 100-120 рублей за единицу к концу 2023 года. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, на сегодняшний день не видно значимых фундаментальных факторов, которые были бы способны развернуть рубль в сторону его укрепления.

Мейнхард подчеркнул, что если исключить административные решения правительства России и Центробанка и ужесточение кредитно-денежной политики, наблюдается тенденция девальвации.

Он рассказал, что на рубль влияет сразу несколько факторов, одним из которых является «валютное голодание», наблюдающиеся на фоне падения доходов от нефти и газа после введения потолка цен и ряда санкций.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что на следующей неделе курс доллара может составить 89-94 руб., евро будет торговаться на отметках 98-103 руб., а юань — 12,3-13 руб.

Он уточнил, что в целом рубль слабеет последние семь месяцев, а практически непрерывно — более месяца.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.