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Россияне обросли ипотечными долгами

В Центробанке сообщили, что доля ипотеки превысила половину долгов россиян по кредитам

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Доля ипотеки в России превысила половину задолженности россиян по кредитам и продолжает расти, рассказала директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в эфире телеканала «Россия-24».

Она отметила ухудшение стандартов ипотечного кредитования. Доля жилищных займов, которые предоставляются людям с долговой нагрузкой более 80% (на погашение кредита уходит свыше 80% дохода), в общем объеме ипотеки составила 40% в первом квартале 2023 года, уточнила Данилова.

На 1 января, по данным ЦБ, показатель долговой нагрузки по ипотеке составил 2%. То есть на погашение жилищных займов российские заемщики направляли 2% дохода. По остальным кредитам показатель был на уровне 11,2%. Данилова пояснила, что платежи по ипотеке растянуты во времени, и это в целом снижает долговую нагрузку на клиентов банков в моменте.

По итогам мая текущего года суммарные долги россиян по жилищным займам превысили 15 трлн руб., что стало рекордом, сообщал Центробанк в конце июня. В начале мая этот показатель находился на уровне 14,742 трлн руб.

Ранее Центробанк нашел альтернативу ипотеке.

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