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За полгода Сбер реструктурировал 29 млрд рублей розничных кредитов

За 6 месяцев 2023 года Сбер реструктурировал 66 тыс. кредитов на 29 млрд рублей

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Depositphotos

Без учета государственной программы кредитных каникул для военнослужащих за 6 месяцев этого года Сбер реструктурировал 66 тыс. кредитов на сумму 29 млрд рублей. Об этом заявил журналистам на Финансовом конгрессе Банка России первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По словам Ведяхина, озвученные цифры сопоставимы с аналогичными показателями прошлого года.

«Параллельно с программой реструктуризации Сбер первым на рынке стал проводить сделки комплексного урегулирования задолженности, когда мы помогаем клиентам с урегулированием их задолженности и в других банках», — отметил первый зампред правления Сбера.

В Сбере уточняют, что компания является одним из активных участников создания «Стандарта защиты прав и интересов заемщиков — физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключенным в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Документ был выпущен Банком России в апреле 2023 года.

Финансовый конгресс Банка России проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 7 июля.

Ранее сообщалось, что Сбербанк позитивно оценил динамику потребкредитования.

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