Стало известно условие, которое стабилизирует курс доллара

Курс доллара может стабилизироваться в течение одного-двух месяцев, если не произойдет новых, в том числе внутриполитических, шоков. Тогда рубль может отыграть часть падения. Об этом «Ленте.ру» заявила ведущий аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова.

«Мы полагаем, что рубль отыграет часть падения, но точного горизонта для обратного движения указать невозможно. С учетом фактора сезонности речь может идти об одном-двух месяцах. Если не будет новых черных лебедей, в таком периоде можно будет увидеть возвратное движение курса рубля», — отметила Желаннова.

По ее словам, всего пару недель назад в России уже был краткосрочный период нестабильности, когда начались движения капитала и спекулятивные операции.

Она добавила, что в долгосрочном прогнозе курс доллара будет на уровне 80-90 рублей, а все остальные события являются рыночной волатильностью.

6 июля заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил, что ослабление рубля связано с увеличением экспорта в Индию.

Ранее в Центробанке назвали приемлемой ситуацию с курсом рубля.