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В ЦБ дали прогноз по ВВП к концу 2023 года

Зампред ЦБ Заботкин спрогнозировал реальный ВВП к концу года близкий к уровню 2021 года

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Мария Девахина/РИА Новости

Зампред Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не исключает уровень реального ВВП по итогам текущего года близкий к значению 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В прошлом году снижение ВВП по последним данным Росстата было -2,1%, диапазон прогноза — 0,5-2%. Это примерно выводит на неизменный уровень ВВП к 2021 году...» — объяснил Заботкин.

По словам зампреда ЦБ, результат ВВП по итогам 2023 года может быть близким к показателям двухлетней давности.

Заботкин обратил внимание, что сложившаяся динамика ВВП сейчас «не ближе к верхней, но в верхней его половине».

До этого Минэкономики сообщило об ускорении роста ВВП по итогам мая.

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью CGTN в июне спрогнозировал возможный рост ВВП России по итогам 2023 года до 1%.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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