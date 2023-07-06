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В Центробанке прокомментировали ситуацию с ослаблением курса рубля

Набиуллина сообщила, что ЦБ не видит рисков финансовой стабильности при ослаблении рубля

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Банк России/YouTube

У Центробанка РФ есть возможность повлиять на курс рубля при помощи интервенции, когда возникнут риски для финансовой стабильности, утверждает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 6 июля, председатель ЦБ России выступила на Финансовом конгрессе.

«Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при денежно-кредитной политике», — подчеркнула Набиуллина.

По словам главы российского регулятора, Банк России может вмешиваться интервенциями в валютный рынок только при выявлении рисков для финансовой стабильности.

«Сейчас таких рисков не наблюдается», — отметила Набиуллина.

До этого Набиуллина утверждала, что ослабление рубля связано с динамикой внешней торговли. Она добавила, что плавающий курс рубля является благом для российской экономики, так как позволит российской экономике «легче абсорбировать» внешние шоки.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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