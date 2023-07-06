В России предложили увеличить суммы долга, которые запрещают выезд из страны

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил о необходимости увеличить размеры долговых обязательств, которые предусматривают запрет на выезд из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, отправленного главе Совета федерации Российской Федерации Валентине Матвиенко.

По его словам, в соответствии с законом, россияне, у которых есть долг больше 10 тыс. руб. по алиментам, возмещению имущественного и морального вреда и другим, может быть временно ограничен выезд за пределы российской территории.

Орлов отметил, что соответствующие суммы последний раз пересматривались в 2017 году и не учитывают инфляцию за последние шесть лет.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части увеличения сумм долга с 10 и 30 тыс. руб. до 50 и 100 тыс. руб. соответственно для введения временного ограничения на выезд за пределы России», — сказано в сообщении.

10 мая сообщалось, что судебные приставы в России начали вычислять доходы должников через данные об их тратах, а также о тратах их родственников, и запрашивать платежные документы о расчетах наличными у юридических лиц, которые принимали оплату. Такие платежные документы, по словам специалистов, могут послужить достаточным основанием, чтобы в отношении должника ужесточили ограничения при принудительном взыскании долга.

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