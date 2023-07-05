МТС стала самым востребованным оператором рекламных данных среди опрошенных АРИР

Оператор рекламных данных «МедиаСкаут» (Группа МТС) признан самым востребованным ОРД по версии Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), следует из материалов, размещенных на сайте Ассоциации.

Ассоциация, в которую входят ведущие рекламные агентства и представители интернет-индустрии, провела анализ взаимодействия рекламного рынка с операторами рекламных данных (ОРД) и оценку требований по передаче отчетов о размещении рекламы в ЕРИР (Единый реестр интернет-рекламы) Роскомнадзора.

В опросе приняли участие рекламораспространители и площадки, оказывающие рекламные услуги в интернете, рекламные и коммуникационные агентства, а также рекламодатели и другие, связанные с рекламой в интернете игроки рынка.

Согласно опубликованным данным, наиболее востребованным признан ОРД «МедиаСкаут», которым пользуется 48% опрошенных. Второе место у Яндекса («Яндекс оператор рекламных данных»), — 41% респондентов, третье делят ВК («ВК Рекламные технологии») и Озон («ОЗОН ОРД») – по 28% респондентов пользуются этими сервисами ОРД.

Также в исследовании говорится, что часть респондентов пользуются одновременно услугами нескольких ОРД (поэтому суммарно доли превышают 100%). Это происходит, потому что некоторые площадки, являющиеся одновременно рекламораспространителями, настаивают на использовании для передачи в ЕРИР информации по этим размещениям через аффилированные с площадкой ОРД.

Исследование проводилось в преддверии вступления в силу с 1 сентября закона об административной ответственности за неисполнение требований по передаче информации о рекламных кампаниях в интернете в ЕРИР.

Напомним, закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 июля, а опубликован 26 июля. За нарушение требований по передаче информации в ЕРИР установлен штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц, от 200 до 500 тыс. рублей для компаний.

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