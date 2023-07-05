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В России оценили ход поставок нефти и газа в Венгрию

Мурашко: Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти и газа в Венгрию

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и сопредседатель российско-венгерской межправкомиссии заявил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Венгрию на комфортных для республики условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что поставки обеспечивают безопасность населения Венгрии — как энергетическую, так и финансовую, поскольку те условия, на которых в настоящее время поставляются нефть и газ , являются комфортными и позволяют венгерскому государству развиваться.

Мурашко 5 июля посетит в Будапеште Седьмую конференцию Всемирной организации здравоохранения по охране здоровья и окружающей среды.

В свою очередь глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии сохраняют возможность для взаимодействия с Россией. Он отметил, что вследствие европейских санкций сотрудничество сторон проходит только в некоторых областях.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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