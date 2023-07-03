Стало известно, какой объем долгов Германия заложила в бюджет на 2024 год

Минфин Германии собирается заложить в бюджет на 2024 год долги объемом €16,6 млрд. Об этом сообщил немецкий телеканал Tagesschau.

Фактически это говорит о том, что правительство ФРГ будет впервые с начала пандемии коронавируса использовать правило так называемого долгового тормоза, то есть будет запрещено тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. Бюджет согласован. Ожидается, что правительство окончательно одобрит его в среду. В нем предусмотрены расходы в €445,7 млрд, что на 25% больше, чем было до пандемии — в 2019 году. Тогда бюджет составлял €356 млрд.

«Министерство финансов намерено придерживаться строгого бюджетного курса в ближайшие годы. Расходы и меры должны быть расставлены по приоритетам, определены и реализованы потенциальные возможности для экономии», — говорится в заявлении министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.

Бюджет Министерства обороны планируется увеличить с примерно €50,1 до €51,8 млрд, а бюджет Министерства труда и социальных дел — с около €166,2 до €171,7 млрд. Будут увеличены расходы на развитие и гуманитарную помощь.

Федеральное статистическое ведомство ФРГ в марте сообщило, что государственный долг Германии достиг рекордно высокого уровня €2,37 трлн из-за расходов на борьбу с пандемией коронавируса и энергетического кризиса.

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