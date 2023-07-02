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Стало известно, какую сумму выделила Чехия для помощи беженцам с Украины в 2022 году

СТК: Чехия выделила $640 млн на помощь украинским беженцам в 2022 году

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Marko Drobnjakovic/AP

МИД Чехии сообщил, что в течение 2022 года страна оказала помощь беженцам с Украины на общую сумму 14 млрд крон (примерно $640 млн), передает агентство СТК.

«Данная сумма в 14 миллиардов крон — это расходы на обеспечение пребывания и предоставления временной охраны беженцам с Украины», — сказано в документе министерства.

Отмечается, что дипведомство Чехии дополнительно выделило 193 миллиона крон (около $8,7 млн) на реализацию 27 проектов помощи гражданам Украины, включая беженцев из этой страны в Молдавии и тех, кто переместился в безопасные места на украинской территории.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине €70 млрд с начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ. Из этих средств €17 млрд распределили между странами ЕС как «меры поддержки для украинских беженцев», €9 млрд Украина еще не получила.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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