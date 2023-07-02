В Британии осудили требование врачей по росту окладов из-за ситуации в стране

Требования бастующих уже несколько месяцев врачей-интернов в Британии по увеличению размера оклада на треть достаточно нечестные, учитывая сложную экономическую обстановку в стране. Об этом заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Стив Баркли в интервью телеканалу Sky News.

«Мы говорили с ними на протяжении трех недель. Министерство согласилось привлечь посредника. Но, несмотря на отличную работу и проведенные переговоры, они отказались отступать от своих требований об увеличении зарплат на 35%. Я не думаю, что это честное требование», — отметил Баркли.

По его словам, с учетом того, что в Британии пытаются принимать все необходимые меры по борьбе с инфляцией, требования врачей сейчас выглядят неуместно.

Врачи-интерны в Британии уже несколько раз выходили на забастовки с начала 2023 года. Из-за этого сотни тысяч приемов и операций были перенесены или отменены. Они требуют повысить оклады на 35%, чтобы эта мера компенсировала падение доходов более чем на четверть за последние 15 лет. Однако британские власти сочли эти требования слишком высокими.

18 июня агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие прогнозы отраслевых участников сообщило, что ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии вкупе с повышением уровня ключевой ставки до 6% годовых приведет к негативным последствиям для экономики Британии. Речь идет о риске рецессии и массовых увольнений работников предприятий и компаний королевства.

Ранее в Британии раскрыли, во сколько обошелся гражданам выход страны из Евросоюза.