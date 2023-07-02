Стала известна возможная причина оттока миллиардов долларов из фондов Европы

Инвесторы начали выводить средства из европейских фондов, так как видят нестабильную экономическую ситуацию в регионе. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Все готовятся к мировому кризису, и привычные финансовые инструменты слишком рискованны. Но в то же время объем этого рынка слишком большой, чтобы его было так легко заменить альтернативными инвестициями», — отметил Ордов.

По его словам, несмотря на отток миллиардов долларов, эта ситуация не сможет серьезно изменить инвестиционный портфель. В целом, все происходящее носит спекулятивный и краткосрочный характер. Поэтому, вполне вероятно, что после подсчетов всех рисков средства вернутся обратно.

Он добавил, что объем изъятых средств из фондов не критичен для региона. Речь идет о том, что на рынках обращаются сотни триллионов долларов.

1 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Bank of America Corp. сообщило, что инвесторы с начала 2023 года забрали не менее $27 млрд из европейских фондов, так как не верят в их эффективность. В публикации указали, что всего за одну неделю, с 19 по 25 июня, в Европе произошел самый большой отток средств в размере $4,6 млрд.

Ранее сообщалось, что инвесторы за полгода вывели $83 млрд из европейских биржевых фондов.