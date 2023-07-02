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В России резко выросло число выданных потребительских кредитов

«Скоринг бюро»: число потребкредитов в России выросло в 2,2 раза

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Depositphotos

Число выданных потребительских кредитов в России выросло в 2,2 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Скоринг бюро».

«За пять месяцев 2023 года выдано 14,7 млн потребительских кредитов (+116,5% к пяти месяцам 2022 года) на 2,83 трлн рублей (+109,2%)», — указано в исследовании.

Только в мае выдачи кредитов составили 3,4 млн случаев, на сумму 660,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом в прошлый год, эти показатели выросли в три и три с половиной раза соответственно.

При этом средняя сумма потребительского кредита увеличилась на 16,7% — на данный момент она составляет 192,52 тыс. рублей.

Ранее в Государственной думе похвалили заемщиков из новых регионов за ответственность.

Для упрощенного взаимодействия финансовых институтов в новых регионах России были созданы особые условия: прекращено действие коллекторских агентств, а банки получили регуляторную поддержку со стороны Центробанка.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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