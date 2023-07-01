Годовая инфляция в Стамбуле снова выросла

Индекс потребительских цен в Стамбуле по итогам июня составил 55,19%. Об этом сообщается на сайте Торговой палаты Стамбула (Istanbul Channel Commerce).

В розничном секторе рост цен за 12 последних месяцев составил 55,19%. Оптовые цены за тот же период выросли на 64,27%. По сравнению с маем текущего года за месяц розничные цены увеличились на 3,46%, а оптовые — на 4,32%.

По данным организации, сильнее всего выросли цены на культурные мероприятия, образование и развлечения (+6,99%). Связь и транспортные расходы поднялись на 5,11%, а траты на жилье поднялись на 3,75%.

В оптовом секторе лидером по росту цен оказалось топливо, где его стоимость по сравнению с маем поднялась на 8,36%. Стройматериалы поднялись на 5,71%, а продукты питания выросли на 3,9%.

20 июня газета Milliyet писала, что турецкий Центробанк может резко поднять процентную ставку до 40%. При этом последние несколько месяцев она была на уровне 8,5%. В публикации отметили, что решение по резкому увеличению ключевой ставки станет радикальной сменой экономического курса последних лет.

Ранее сообщалось, что в Турции в мае может быть зафиксирована отрицательная инфляция в месячном выражении впервые с декабря 2018 года.