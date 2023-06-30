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ВБ дал кредит Киеву на $1,5 млрд

Всемирный банк предоставил Киеву кредит на $1,5 млрд под гарантии Японии

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Wikimedia Commons

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 29 июня принял решение о выделении займа Украине на сумму $1,5 млрд под гарантии правительства Японии. Об этом сообщает пресс-служба ВБ в письменном заявлении, информирует ТАСС.

В заявлении отмечается, что новый заем Всемирного банка в размере $1,5 млрд будет направлен на поддержку домохозяйств в Украине и смягчение последствий специальной военной операции России. Финансовое учреждение подчеркивает, что этот заем предоставляется под гарантии правительства Японии в рамках фонда ADVANCE Ukraine (Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine Trust Fund) и является частью пакета международной поддержки Украины, предназначенного для удовлетворения ее финансовых потребностей в 2023 году. В настоящее время Всемирный банк уже выделил более $37,5 млрд для помощи Украине и удовлетворения ее основных потребностей.

Также США намерены 27 июня выделить Украине военной помощи на сумму $500 млн. Отмечается, что на эти деньги Киев получит бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker. При этом сообщается, что новая техника заменит уничтоженную в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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