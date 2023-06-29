Cудоверфь «Звезда» спустила на воду пятый танкер типа «Афрамакс»

В День кораблестроителя на судостроительном комплексе «Звезда» одновременно состоялись церемония передачи заказчику танкера «Академик Губкин», сообщает пресс-служба «Роснефти». Также прошел спуск на воду с открытого тяжелого достроечного стапеля танкера «Восточный проспект», который строится на верфи для ПАО «Совкомфлот».

Отмечается, что в торжественной церемонии в режиме телемоста принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он поздравил корабелов с профессиональным праздником и поблагодарил за эффективную работу.

«Сегодня, благодаря вам, российский гражданский флот, да и вся страна получает подарок, значение которого сложно переоценить. Из бухты «Большой Камень» отправляется танкер нового поколения «Академик Губкин». А еще один под названием «Восточный Проспект» спускаем на воду. Они спроектированы с соблюдением самых высоких экологических стандартов. Сделаны на верфи «Звезда» по передовым технологиям», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что несколько лет суда таких размеров и такой сложности в России не строили, так как не было мощностей.

«Теперь на Дальнем Востоке уверено развивается высокотехнологичный кластер с огромным потенциалом. Сейчас там работают над сложнейшими задачами, необходимыми для освоения Северного морского пути, трудятся профессионалы своего дела, применяется новейшее оборудование», — отметил он.

Как уточнили в «Роснефти», «Академик Губкин» является четвертым судном из серии крупнотоннажных танкеров типа «Афрамакс», построенным на верфи. Он поступил заказчику – АО «Роснефтефлот», дочернему обществу компании.

Отмечается, что «Академик Губкин» успешно прошел ходовые испытания. Все оборудование отработало в штатном режиме, без замечаний со стороны представителей Морского регистра судоходства и заказчика.

В свою очередь, танкер «Восточный проспект» был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел». В ближайшее время ему предстоят достроечные работы, а затем – ходовые и швартовные испытания в море.

Напомним, всего в портфеле судостроительного комплекса «Звезда» заказы на 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них – по заказу «Роснефтефлота». Три первых «Афрамакса» уже выполняют регулярные рейсы.