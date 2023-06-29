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Доллар превысил 87 рублей

Доллар на Мосбирже превысил 87 рублей, евро — 95 рублей

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Shutterstock

Курс доллара на Мосбирже превысил 87 рублей, евро поднялся выше 95 рублей, следует из данных торговой площадки.

По данным на 10:39 курс доллара вырос до 87,02 рубля, курс евро — до 95,05 рубля. Также вырос и юань: на 10:58 он достиг отметки в 12,03 рубля.

Несколько дней назад крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют. Отмечалось, что самый высокий курс продажи доллара и евро зафиксировали в Росбанке — 105 и 115 рублей соответственно.

По мнению финансового эксперта Владимира Григорьева, американскую и европейскую валюты ждет дальнейший рост к рублю. С одной стороны, у российских властей есть широкий набор инструментов влияния на валютный курс, а с другой — российская экономика находится в фазе довольно активной адаптации к новым условиям и она еще не завершена, отметил Григорьев. Экономист добавил, что высокий курс сейчас выгоден бюджету.

Ранее экономист Разуваев рассказал, что будет с курсом рубля в 2023 году.

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