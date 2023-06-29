Спрогнозирована динамика роста госдолга США на грядущие десятилетия

Бюджетное управление конгресса США сообщило, что объем государственного долга страны, который находится во владении общества, к 2053 году возрастет до 181% ВВП страны в сравнении с прогнозируемым ранее значением 2023 года на уровне 98% ВВП. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз бюджетного управления конгресса Соединенных Штатов.

«К концу 2023 года федеральный долг, удерживаемый обществом, составит 98% ВВП», — говорится в прогнозе.

Согласно документу, впоследствии долг увеличится по отношению к ВВП, превысив историческую высоту в 2029 году, когда он достигнет 107% от ВВП, и приблизится к 181% ВВП к 2053 году.

По оценке бюджетного управления конгресса, такое повышение долговой нагрузки грозит привести к замедлению роста экономики, росту платежей по процентам перед зарубежными держателями долга страны, а также представляет большие риски для фискального и экономического прогноза Соединенных Штатов.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что госдолг США через 30 лет может в два раза превысить ВВП страны.