Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спрогнозирована динамика роста госдолга США на грядущие десятилетия

Конгресс предрек рост госдолга США до 181% ВВП к 2053 году

close
100%
Brian Snyder/Reuters

Бюджетное управление конгресса США сообщило, что объем государственного долга страны, который находится во владении общества, к 2053 году возрастет до 181% ВВП страны в сравнении с прогнозируемым ранее значением 2023 года на уровне 98% ВВП. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз бюджетного управления конгресса Соединенных Штатов.

«К концу 2023 года федеральный долг, удерживаемый обществом, составит 98% ВВП», — говорится в прогнозе.

Согласно документу, впоследствии долг увеличится по отношению к ВВП, превысив историческую высоту в 2029 году, когда он достигнет 107% от ВВП, и приблизится к 181% ВВП к 2053 году.

По оценке бюджетного управления конгресса, такое повышение долговой нагрузки грозит привести к замедлению роста экономики, росту платежей по процентам перед зарубежными держателями долга страны, а также представляет большие риски для фискального и экономического прогноза Соединенных Штатов.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что госдолг США через 30 лет может в два раза превысить ВВП страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях