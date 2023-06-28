В Сбере рассказали о ключевых проектах для предпринимателей

Предпринимательство — это полноценная карьера, такая же, как и в корпорациях, на государственной службе и в академической среде. Поэтому в Сбере создана система поддержки предпринимательских проектов — как для уже состоявшихся предпринимателей, так и для молодежи, которая только выбирает карьерную траекторию. Об этом на форуме «Сильные идеи нового времени» рассказала управляющий директор, руководитель стартап-экосистемы Сбербанка Наталья Магидей.

Эксперт отметила, что на площадке для объединения стартапов, корпораций и инвесторов SberUnity создается база университетских стартапов. Частные инвесторы, заинтересованные в том, чтобы вложить в них свой капитал, смогут получить кешбэк до 50% от Фонда «Сколково».

Наталья Магидей уточнила, что, создавая базу университетских проектов, Сбер решает сразу три задачи: коммерциализирует студенческие проекты, дает инвесторам доступ к информации об университетских стартапах и стимулирует активность частных инвесторов.

Магидей упомянула еще один проект Сбера — акселератор Sber500, который необходим для сохранения в России сильных инновационных компаний и привлечения в страну разработок из дружественных стран.

Она добавила, что 80 выпускников акселератора за три года заключили 6 тыс. контрактов и привлекли 2,5 млрд рублей инвестиций.

Кроме того представитель Сбера рассказала о проводимых компанией акселерационных программах для учеников школ, техникумов, колледжей, а также для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. За три года работы в них приняли участие 130 тыс. человек со всей страны.

«Подростки лучше взрослых находят нестандартные решения и уже поставляют решения крупнейшим российским компаниям, привлекают инвестиции», — констатировала руководитель стартап-экосистемы Сбербанка.

Магидей также подчеркнула, что в этом году в рамках трека «Технологическое предпринимательства» форума «Сильные идеи нового времени» Сбером и Агентством стратегических инициатив (АСИ) организован совместный акселератор.

Форум «Сильные идеи нового времени» проводят АСИ и фонд Росконгресс. Цель форума — выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей до 2030 года.

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