Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России откроют новую сеть магазинов спортивной одежды вместо Nike и Puma

Бывший партнер Nike компания Inventive Retail Group запустит свою сеть одежды Amazing Red

close
100%
Depositphotos

Inventive Retail Group, которая была партнером Nike, готовится открыть магазины своей новой торговой сети Amazing Red, ориентированной на людей, занимающихся спортом. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение компании.

Inventive Retail Group (IRG) в июле этого года запустит новую мультибрендовую сеть магазинов спортивных товаров Amazing Red, которая будет включать 100 магазинов в более чем 20 городах России. Основу ассортимента составит продукция для разных видов спорта от брендов Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics.

В публикации отметили, что сейчас новая вывеска Amazing Red уже появилась на месте бывшего магазина Puma в торгцентре «Европолис» в Москве. При этом ранее Inventive Retail Group была партнером Nike в России. Однако компании пришлось закрыть все магазины этой сети, так как компания покинула рынок в России.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что часть спроса на спортивные товары в России не закрыта. Речь идет о товарах, которые необходимы для занятий спортом в холодное время года. На данный момент основная часть спорттоваров везется из стран Ближнего Востока и Африки, но они не отвечают особенностям российского климата.

Ранее РИА Новости сообщили, что американский производитель одежды Gap не только не покинул российский рынок, но и продает у себя вещи турецких брендов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях