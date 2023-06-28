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Россия нарастила долю импорта нефти в Индии

Bloomberg: Россия обеспечила рекордные 46% импорта нефти в Индии в мае

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Shutterstock

Доля российской нефти в индийском импорте достигла 46% в мае 2023 года, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической фирмы Kpler.

По данным агентства, увеличение поставок нефти из России в Индию произошло из-за того, что российское топливо продается значительно дешевле, чем сырье из других стран. Так, Министерство торговли и промышленности Индии указывало, что в апреле российская нефть продавалась индийской стороне по $68 за баррель. При этом нефть из Саудовской Аравии стоила $87 за баррель.

В Bloomberg указали, что сейчас не вся структура нефтепереработки в Индии готова к резкому росту поставок российского топлива. В частности, часть заводов вообще не предназначены для переработки.

Один из источников агентства добавил, что на одном из заводов The Bharat Petroleum (BPCL) лишь 10% нефти является российской. Однако в более новых заводах эта доля возрастает до 40%. При этом в индийской нефтеперерабатывающей отрасли сейчас нет какого-либо стремления к модернизации оборудования.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не выступают против закупок Индией нефти в России, но надеются, что страна продолжит пользоваться выгодами согласованного Западом «ценового потолка».

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