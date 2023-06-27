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На Украине назвали сумму финансовой помощи от Всемирного банка за время СВО

Глава Минфина Украины Марченко: с февраля 2022 года Всемирный банк выделил Киеву $22 млрд

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с февраля прошлого года Киев получил более $22 млрд финансовой помощи от Всемирного банка. Информация опубликована в Telegram-канале министерства.

Из поста следует, что Марченко совершил рабочий визит в Вашингтон, где встретился с Управляющим директором Всемирного банка по операционной деятельности Анной Бьерде и вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани. На встрече обсуждалось сотрудничество по мобилизации ресурсов на бюджетные нужды и имплементацию проектов по быстрому восстановлению.

«С 24 февраля 2022 года Всемирный банк мобилизовал в поддержку Украины финансовые ресурсы в размере $34 млрд. Более $22 млрд из этой суммы уже предоставлено Украине», — приводятся слова министра.

Марченко поблагодарил Банк за финансовую помощь и добавил, что эти деньги играют важную роль в обеспечении первоочередных социальных расходов.

Ранее Украина получила кредит в размере $132 млн от Всемирного банка для поддержания сельского хозяйства. По словам главы Минфина страны Сергея Марченко, в частности эти деньги пустят на улучшение ситуации в пищевой промышленности и обеспечение продовольственной безопасности.

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