Белоруссия получила самую низкую в мире цену на газ из России

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил РИА Новости, что республика будет получать российский газ по самой низкой цене в мире до 2031 года.

По словам Крутого, такое решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

«Базовый долгосрочный договор с «Газпромом» по гарантированным объемам поставки газа в республику действует до 2031 года. <...> Есть решение Владимира Владимировича Путина, чтобы Беларусь в рамках долгосрочного контракта с Газпромом до 2031 года имела самую низкую цену газа в мире для третьих стран», — сообщил дипломат.

Отмечается, что к декабрю президентам РФ и Белоруссии будет представлена методика сближения формулы расчета цены на газ между двумя странами с учетом структуры экономики для подписания соглашения об общем газовом рынке. По словам Крутого, вскоре после подписания соглашения по газовому рынку Москва и Минск могут заключить соглашение об общем рынке электроэнергии.

Ранее в Минэнерго заявили, что единого подхода по стоимости газа для Белоруссии и Казахстана не будет.