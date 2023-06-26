Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белоруссия получила самую низкую в мире цену на газ из России

Посол Крутой: Белоруссия до 2031 года будет получать газ из РФ по самой низкой цене в мире

close
100%
РИА Новости

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил РИА Новости, что республика будет получать российский газ по самой низкой цене в мире до 2031 года.

По словам Крутого, такое решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

«Базовый долгосрочный договор с «Газпромом» по гарантированным объемам поставки газа в республику действует до 2031 года. <...> Есть решение Владимира Владимировича Путина, чтобы Беларусь в рамках долгосрочного контракта с Газпромом до 2031 года имела самую низкую цену газа в мире для третьих стран», — сообщил дипломат.

Отмечается, что к декабрю президентам РФ и Белоруссии будет представлена методика сближения формулы расчета цены на газ между двумя странами с учетом структуры экономики для подписания соглашения об общем газовом рынке. По словам Крутого, вскоре после подписания соглашения по газовому рынку Москва и Минск могут заключить соглашение об общем рынке электроэнергии.

Ранее в Минэнерго заявили, что единого подхода по стоимости газа для Белоруссии и Казахстана не будет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях