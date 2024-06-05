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Россиянка напала на мать с ребенком, перекинула ее через забор и попала на видео

В Воронеже две матери подрались на детской площадке после конфликта детей

Жительницы Воронежа подрались после конфликта между их детьми. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в микрорайоне Шилово. На кадрах с места инцидента, опубликованных сообществом «Жители Шилово», заметно, как младшая девочка подошла к старшей, сидевшей на качелях, после чего потянула ту за волосы. Это не понравилось матери пострадавшей, она толкнула ребенка, и он упал, но позже ушел.

Спустя некоторое время к женщине подошла мать младшей девочки. Между россиянками возник словесный конфликт, который позже перерос в драку. Родительницу старшего ребенка толкнули, после чего она перелетела через забор, упала на велосипед и ударилась головой.

По словам очевидцев, пострадавшая обратилась в полицию. В комментарии для журналистов представители управления МВД заявили, что заявлений, связанных с дракой, они не получали.

До этого в Москве мать ребенка напала на другую родительницу и, повалив на землю, избила. Причиной, по мнению пострадавшей, стал конфликт на утреннике.

Ранее под Екатеринбургом мать ребенка и воспитательница подрались из-за справки.

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