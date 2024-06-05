В Риге задержали британских туристов, которые сорвали украинский флаг

В Риге задержали двух мужчин, один из которых нес в руке украинский флаг. Об этом сообщает Delfi.

Как установили полицейские, 2 июня хулиганы сорвали флаг Украины с фасада дома на бульваре Аспазия. Оба мужчины немедленно покинули место происшествия. Ночью в воскресенье их заметили по камерам в Старой Риге.

Через несколько минут правоохранители остановили подозреваемых возле Рижского замка. При проверке документов выяснилось, что мужчины являются гражданами Великобритании. Они признались, что употребляли спиртные напитки, а затем якобы нашли и подобрали лежащий на земле флаг. Подозреваемых доставили туда, где они, с их собственных слов, его обнаружили, но на месте показания подтвердить не удалось.

В итоге туристов задержали, какое наказание им грозит за прогулку с украинским флагом, не уточняется.

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