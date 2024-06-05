Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прилетел в Катар, чтобы встретиться с эмиром Катара. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Прибыл в Катар для переговоров с моим другом его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани», — сообщил Зеленский.

По его словам, он планирует обсудить с эмиром вопросы в сфере безопасности и экономики.

24 апреля уполномоченный при российском президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в столице Катара состоялись первые очные переговоры РФ и Украины по местонахождению несовершеннолетних. По итогам встречи Киев и Москва договорились транспортировать 48 детей — 29 из них переедут на Украину, и еще 19 детей вернутся в РФ. По словам омбудсмена, сейчас транспортировка детей является одной из основных тем сотрудничества между Москвой и Дохой. Речь идет о воссоединении несовершеннолетних с их родственниками, с которыми они были разлучены из-за эскалации украинского конфликта.

Ранее Катар предрек нехватку предложения СПГ после 2030 года.