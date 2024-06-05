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Соболенко почувствовала недомогание по ходу матча с Андреевой и попросила таблетки

Соболенко попросила таблетки по ходу матча с Андреевой на «Ролан Гаррос»

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Tracey Nearmy/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по ходу матча четвертьфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой почувствовала недомогание. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсменка в первом сете при счете 4:3 в пользу Андреевой Соболенко попросила врачей вынести ей таблеток. При этом медицинский тайм-аут белоруска брать не стала. Источник указывает, что теннисистку могут мучать проблемы с животом, потому что по ходу игры она несколько раз указывала в эту область.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В поединке продолжается первый сет, счет по геймам на момент написания новости равный — 6:6.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Даниил Медведев снялся с турнира в Хертогенбоше.

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