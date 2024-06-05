Тюлени помогли ученым найти новые источники талой воды в Антарктиде

Американские ученые из Калифорнийского технологического института обнаружили новые участки таяния шельфовых льдов в Антарктиде с помощью необычных помощников — тюленей, оснащенных датчиками для оценки температуры и солености воды. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Oceans (JRG Oceans).

Команда использовала данные с автономных подводных аппаратов и тюленей, задействованных в научной программе «Морские млекопитающие, исследующие океаны от полюса до полюса».

Как показал анализ, талая вода из моря Беллинсгаузена оказывает сильное воздействие на шельфовые ледники в Западной Антарктиде.

Исследователи нашли два различных источника талых вод на морских ледниках Венейбл и Эббот.

Оба потока способствуют Антарктическому прибрежному течению (АПТ) и могут также влиять на шельфовые ледники в других регионах Южного полюса.

По словам авторов, будущая работа поможет более глубоко изучить вклад шельфовых вод в море Беллинсгаузена.

Ранее тюлени показали ученым неизвестный подводный каньон в Антарктиде, которому затем дали имя Тюлений желоб.