Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал в «Лахта центр» на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Комплекс включает три высотных здания, названные в соответствии с параметрами высоты: «462», «555» и «703». Корпус «462» был введен в эксплуатацию в 2018 году. Остальные корпуса планируют открыть до 2031 года.

5 июня Владимир Путин поговорил по телефону с председателем правительства Индии Нарендрой Моди и поздравил с победой его партии на выборах в парламент.

В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина с главами информагентств будут представители как дружественных, так и недружественных России стран.

До этого стало известно, что на стенде Дома семейных традиций «Кристиан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) представили фамильное древо президента Владимира Путина.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, о чем вечно спорит с Путиным.