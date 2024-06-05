Российские хакеры атаковали испанскую оборонную компанию

Испанская компания Santa Barbara Systems, занимающаяся ремонтом танков Leopard для поставки их на Украину, подверглась кибератаке со стороны пророссийской хакерской группировки. Об этом сообщает Reuters.

Santa Barbara Systems — дочернее предприятие крупного американского концерна General Dynamics. Его представитель заявил агентству, что атака «была обнаружена немедленно и не скомпрометировала ни одну из систем компании».

Тем не менее, компания решила временно отключить свой веб-сайт до завершения текущего расследования. Представитель General Dynamics в Германии заявил, что все операции в Европе проходят в штатном режиме.

Reuters отмечает, что ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа NoName.

«Мы направили наши DDoS-атаки против веб-сайтов в русофобской Испании», — цитирует агентство сообщение хакеров.

По данным Министерства обороны Испании, предприятие Santa Barbara Systems специализируется на ремонте тяжелой военной техники — например, танков и артиллерии. Она участвовала в восстановлении законсервированных испанских танков Leopard для поставки их на Украину.

5 июня русских хакеров обвинили в мощных атаках на больницы Лондона. В свою очередь, более 300 российских компаний подверглись хакерским атакам в последние дни.

Ранее «Лаборатория Касперского» заявила, что Россия стала самой кибератакуемой страной в мире.