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Российские хакеры атаковали испанскую оборонную компанию

Reuters: испанская компания по ремонту танков атакована российскими хакерами

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Shutterstock

Испанская компания Santa Barbara Systems, занимающаяся ремонтом танков Leopard для поставки их на Украину, подверглась кибератаке со стороны пророссийской хакерской группировки. Об этом сообщает Reuters.

Santa Barbara Systems — дочернее предприятие крупного американского концерна General Dynamics. Его представитель заявил агентству, что атака «была обнаружена немедленно и не скомпрометировала ни одну из систем компании».

Тем не менее, компания решила временно отключить свой веб-сайт до завершения текущего расследования. Представитель General Dynamics в Германии заявил, что все операции в Европе проходят в штатном режиме.

Reuters отмечает, что ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа NoName.

«Мы направили наши DDoS-атаки против веб-сайтов в русофобской Испании», — цитирует агентство сообщение хакеров.

По данным Министерства обороны Испании, предприятие Santa Barbara Systems специализируется на ремонте тяжелой военной техники — например, танков и артиллерии. Она участвовала в восстановлении законсервированных испанских танков Leopard для поставки их на Украину.

5 июня русских хакеров обвинили в мощных атаках на больницы Лондона. В свою очередь, более 300 российских компаний подверглись хакерским атакам в последние дни.

Ранее «Лаборатория Касперского» заявила, что Россия стала самой кибератакуемой страной в мире.

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